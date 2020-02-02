醫護罷工影響病人服務　醫管局：非常擔心

醫護界工會醫管局員工陣線昨午(1日)以投票形式通過明日(3日)發起罷工，迫使港府全面封關。醫院管理局行政總裁高拔陞表示，目前醫管局面對非常大的困難，醫護人員需要在很大壓力下工作，對於有醫護發起罷工表示非常擔心。高指明白他們對防疫或有不同意見，但如用罷工來表達意見，將會影響對病人的服務。他又指出，局方已經透過不同平台與醫護人員作出溝通，包括透過社交平台及增加熱線，呼籲各醫護需要就共同目標，透過溝通處理，並希望大家放下分歧，不要互相指摘。

高稱暫未知參與罷工者所影響的部門，但會實時發放資訊，呼籲公眾體諒。而與工會對談方面，局方會繼續了解並樂意跟進其訴求。他表示，由於是可能涉及數千人參與行動，較大部分人為護士及專科人手，目前將減少一半非緊急手術，而較擔心的是專科部門，因憂慮罷工人手集中在原本已是人手較少的專科部門。

高又指，暫時有數十名私家醫生表示願意到公立醫院幫忙，需因應其專科安排崗位，例如到門診診症或進行手術。被問及會否秋後算賬，高指醫管局有既定程序，如有同事請病假或缺勤，需按人力資源守則處理。如香港再次出現確診個案，高稱在別無選擇下，只能再度削減其他服務。

醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯指，明日將在總部及各聯網重啟重大事故調配中心，調配人手並減少非緊急及預約服務，盡量維持急症室服務、癌症病人與其他緊急服務，並將取消一半手術和專職醫療服務、以及25%普通科門診名額，目前已陸續聯絡病人改期。張又透露專科門診方面將視乎實際情況，或只能優先看新症，及維持取藥服務。他建議手持足夠藥物的病人可於下周才覆診，而藥物不足的病人亦可拜託家人，帶同覆診紙和身份證正本或副本到醫院取藥。

張續指已通知各醫院主管有關明日的安排，而若有新的安排，將透過各大媒體及社交媒體透露。