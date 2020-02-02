政Whats噏：陳肇始落區被翻舊帳　網民炮轟狗官害人精

武漢肺炎肆虐，消毒物品嚴重缺貨，市民通宵排隊買口罩，矛頭直指政府同食物及衞生局局長陳肇始防疫把關不力，就連陳肇始早前喺Facebook(Fb)上載農曆年前落區，話外科口罩供應正常同價格尚可嘅言論，亦隨即被網民翻舊帳，炮轟佢係「狗官」同「害人精」。

陳肇始上個月21日喺Fb上載咗張相，當日係佢落區視察口罩嘅供應情況，見佢無戴口罩，而相中所見，口罩45蚊港元一盒。佢話口罩整體供應正常、價格尚可，又話政府一直嚴陣以待，已經做好最嚴謹同充足準備，大家必須同心協力，守好每一道衞生防線，減低疾病在社區傳播嘅機會，先能夠克服呢個難關，仲標籤「迅速應變」。

雖然當時未有確診個案，但嗰句迅速應變就真係啃唔落，實際上政府應變慢人幾十拍。網民鬧爆陳肇始係「狗官」同「害人精」，又問佢「呢個時候邊度仲有45蚊(港元)盒口罩賣 」、「係咪當香港人傻㗎」、「香港人排隊排幾個鐘都買唔到(口罩)」，怒斥「你(陳)仲好意思講口罩價格尚可同供應普遍正常」，亦有網民話幾百個市民喺凌晨10度寒流下排隊，反而仲容易交叉感染病毒。

亦有網友狠批陳肇始把關不力，話全世界一早話要留意事態嚴重，但陳仲話唔會有事，遲遲唔檢測武漢來港嘅人流，香港先會有咁多人中招，明顯嚴重失職，又話佢犯錯令港人受苦。有網民指一眾高官出緊納稅人嘅糧，但乜嘢都無做，罔顧香港人嘅安全，全部都應該要問責下台。

近呢幾日就多咗網民要求政府封關，有網民話「唔封關，送畀我幾多個口罩，最後都唔會捱得住！」，都有網民批評陳肇始將「一班服務市民嘅醫護人員嘅生命較飛」；亦有網民市民寸陳肇始係咪去咗平衡時空先有口罩買，叫佢都係返去火星喇，地球唔啱佢㗎！