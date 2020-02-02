政Whats噏：元朗區議會有會開　民政署大細超？

近日武漢肺炎肆虐，政府早前宣布公務員可以在家工作，導致有部分區議會特別會議，因為民政事務總署唔派人支援而搞到要開「山寨會議」。同樣都係討論關於疫情嘅特別會議，但元朗區議會明早（3日）嘅特別會議就順利舉行，唔通民政署大細超？

早前北區、黃大仙、葵青、同埋屯門區議會都分別召開特別會議，討論關於武漢肺炎嘅防疫工作，但當中只有北區係有民政署支援，其他區議會就搞到要班議員淪落街頭、甚至開「山寨」會議先開得成。早前民政署就解釋，話因為北區區議會係針對暉明邨唔再做隔離前線醫務人員臨時宿舍嘅事，屬緊急性質，所以特別安排出席，而其他區議會就係基於公眾健康同安全理由，所以唔派人喎。

政府早前再宣布，延展公務員在家工作嘅時間到下周日（9日），明明都係在家工作，點解元朗區議會又開得成？元朗區議會副主席麥業成接受查詢時指，本身會議原定喺上周五舉行，不過因為政府宣布咗公務員在家工作安排，所以當時就改咗喺明日開會，而民政署亦因為一早承諾咗，所以會派人嚟，而且亦有官員出席會議。不過佢就話，為咗減低疫情傳播風險，秘書處人手亦會減少，所以明日會議不設公眾席，但傳媒同埋議員助理就可以進入會議室，市民可以透過直播監察會議。