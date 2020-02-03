武漢肺炎疫情持續　多國暫停讓中國人入境影響港澳旅客

武漢肺炎繼續蔓延，影響亞洲、歐洲及北美等地。多國對中國公民，甚至香港及澳門旅客設入境限制，或在入境口岸加強檢疫；以下為部分列表：

●美國：當地時間2月2日下午5時起，禁止過去2周到訪中國（不包括香港及澳門）、有傳播疾病風險的外籍人士入境。從中國湖北省回國的美國公民及其直系親屬，需接受2周強制隔離；至於從中國其他地區返國的美國公民，則容許自我隔離觀察2周。

●澳洲：周六（2月1日）起禁止所有外國人從中國（不包括香港）入境澳洲，澳洲公民、澳洲永久居民及其直系親屬則不受此限，但入境後需自我隔離14日。

●新西蘭：周一（2月3日）起禁止所有來自中國的外籍人士入境，並把對中國的旅遊警示提升至最高級別，建議國民不要前往中國。

●歐盟神根區 ：除法國外，所有國家2月1日起暫停向中國公民發出簽證。

●越南：1月28日起已暫停簽發中國公民赴越南旅遊簽證，包括電子簽證、一般簽證與落地簽證，港澳居民亦包括在內。2月1日起停飛往返中國大陸、港澳及台灣航班，但晚上解禁香港及台灣航班。

●南韓：2月4日開始禁止過去2周到訪湖北省的外籍人士入境，而曾前往當地的國民也必須在家隔離14天。

●意大利：暫停所有來往意大利及中國的航空交通，包括香港、澳門及台北。

●俄羅斯：關閉接壤中國的遠東邊境，於遠東、加里寧格勒及聖彼得堡所有口岸設邊境檢查站。1月30日午夜起暫停來往中國的車輛和火車運輸，只餘一條由莫斯科到北京的火車線行駛，直至3月1日。

●日本：2月1日起患有武漢肺炎的人士將被拒入境；不准過去14天內曾在湖北省逗留的所有外國人入境；湖北省發行的中國護照持有人也不准入境。

●北韓：限制中國遊客、政府代表團等公務出差人員入境；從中國入境的所有外國人必須隔離觀察1個月；暫停中朝的往來列車及航班，直至2月底。

●新加坡：2月1日午夜起禁止所有中國旅客和在過去2周曾到訪中國的外國旅客入境或過境新加坡。政府於1月31日起，暫停簽發各種簽證給中國訪客，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被注銷。

●菲律賓：1月28日起收緊對湖北省旅客發的簽證，暫停向中國公民發落地簽證。

●馬來西亞：禁止湖北省公民、簽發地為湖北的中國護照持有人、近1個月曾到訪湖北、從湖北出發的人士入境。

●科威特：禁止持有中國護照、香港特區護照人士入境。