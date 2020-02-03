美孚居民抗議翠雅山房闢隔離營　深夜設路障與警對峙

【00：42】有美孚新邨的示威者在路面噴上「康復香港 時代抗疫 SAVE HK」的字句。多名美孚市民受訪表示，政府無能，最基本的封關阻截病毒流竄，保障港人健康亦不願意做，對比澳門政府的果斷，本港一眾官員絕對是失職，必須被問責。

【00：30】今日(3日) 凌晨零時許，美孚新邨大約有300名居民及示威者分散在屋苑內各處，有人曾經指罵警員，原本已返回巴士總站「豬籠車」(警察小巴)的防暴警，再次全副武裝再次準備出擊；而美孚新邨內的示威者則在樓梯位置設路障，並打開傘陣，隔著一條馬路跟防暴警對峙。

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武漢肺炎肆虐，衞生署於上週五(1月31日)傳出突然通知徵用位於美孚的饒宗頤文化館旅館翠雅山房作「醫護用途」的消息。有美孚居民與該區多位區議員周六(2月1日)舉行緊急居民大會商討，期間發生警民衝突，警方拘捕多名男女。

昨日(2月2日)再有美孚居民在該區發起遊邨反對隔離營的遊行，昨日下午3時許，約300人參與活動，他們戴上口罩、手持標語，亦有人揮動美國國旗等，而附近的荔灣道有數名警員戒備。

至下午3時半，大批示威人士到達美孚新邨成功商場門口，而附近的民居有人向人群擲水彈。有自稱美孚居民表示，參加示威者大多不是美孚居民，而是黑衣人，要求他們出示住戶證。另外，一度有黑衣人放梳化落村內堵路，被保安員勸阻。

晚上8時許，數名黑衣人將行人路上垃圾桶推出馬路，防暴警趕至，制服至少4名堵路示威者，當中2名示威者在制服期間受傷，須送院治理。

晚上9時許，約200名街坊不滿警員進入美孚新邨屋苑範圍，雙方曾對峙。防暴警員曾發射胡椒噴霧驅散群眾。