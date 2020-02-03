環團批港廢塑膠有入無出零監管　僅3成重用7成堆填

廢塑膠洋垃圾有入無出零監管！内地實施俗稱「廿四味」的收緊廢物進口措施已2年，本報發現過去1年本港廢塑膠進口及轉口數量存在誤差，自18年起，廢塑膠進口量比轉口量高出近倍，即幾乎有一半進口本港的廢塑膠消失。環保署解釋廢塑膠被處理後不再屬於廢塑膠，消失的洋垃圾廢塑膠是被轉化成再造產品，但不知道重用率。業界透露，重用率高低視乎回收商彩數，不幸進口家用廢塑膠的重用率只有三成，七成會堆填。環保團體則批評，政府只監察廢塑膠入口，沒有追蹤重用率及結果是不負責任，擔憂堆填區淪為「國際垃圾崗」，促發牌監管回收商。

本港一直是全球最大的廢塑膠轉口港，過去近90%入口廢塑膠重用後轉往内地，惟内地18年起收緊各類廢物進口，禁止包括廢塑膠在内共24種固體廢物進入。政府統計處數據顯示，在内地新政策前，本港廢塑膠進口量及轉口量相若，但18年後就有明顯變化該年廢塑膠進口量及轉口量分別為6億公斤及2.8億公斤；19年首11個月則為5.6億公斤及2.1億公斤，反映18年起有逾半進口廢塑膠沒有轉口，這些消失的廢塑膠往哪兒？

環保署回覆查詢時解釋，為應對有關規定，18年起本地回收商已逐步轉變營運模式，將部分進口廢塑膠處理及轉化成塑膠粒原材料或循環再造產品，供本地使用或以原材料或本地產品形式出口到內地及其他地區，這類製成品再出口就不再是廢塑膠類別，出口商亦毋須申報該類經廢塑膠製成品的物料為何，因此署方未能詳列相關編號及出口量。

不過，本地回收商卻有另一套說法。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，一般廠房會進口工業廢膠，屬乾淨及幾近全部能重用，惟很不幸，國際上充斥著環保回收界的國際騙子，會將家用廢膠當工業用膠賣給廠房，家用廢膠重用率或只有30%成，其餘夾雜著垃圾，廠家到貨後才發現，人手篩選會增成本及費時，廠家只能自認倒楣，將這些家用廢膠全數扔丟。

劉又說，過去他們曾收到船公司邀請，拍賣無人認頭的進口廢塑膠，但一開箱卻發現，只有表面一層是較乾淨的廢塑膠，内裏全部是垃圾，相信該批洋垃圾最終也是被送往堆填區。

綠色和平資深項目主任連佩怡批評政府對廢塑膠洋垃圾欠監管，因應内地收緊廢塑膠進口政策，導致大量内地回收商來港設廢塑膠加工廠，此類回收廠不用領取牌照，進口的廢塑膠質量亦無監管，廢塑膠的重用率是否高，全憑回收商的眼光與彩數，若不幸進口家用廢膠，即充斥著膠袋或其他垃圾，重用率僅爲30%，70%成要送往堆填，擔心堆填區淪為「國際垃圾崗」。她批評港府只監察廢塑膠入口，卻沒追蹤重用率及製成品是不負責任，促請政府盡快建立發牌制度，制定廢塑膠重用率，監管這些廢塑膠回收場對環境的污染。