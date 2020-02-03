不滿未暫停來往內地航班　國泰港龍部分職員罷工6日

有國泰港龍員工發起今日起罷工，抗議公司不暫停來往本港及內地航班。

武漢肺炎疫情持續，有國泰港龍空中服務員不滿公司仍未暫停往來本港及內地航班，在今日起自發一連六日罷工，呼籲在內地航線工作的空服人員參與，暫未知有多少人參與。另外，據悉該公司前日（1日）一班由香港往杭州航班的一名乘客疑染上武漢肺炎，但三名空服員一度被當地禁止離境；國泰指涉事員工已回港。

國泰港龍早前因應疫情及市場需要，採取了多項措施，包括自上周起將逐步削減來往香港及內地一半航班，而內地航班的機艙服務會作短暫調整。不過，有員工批評國泰港龍保障員工不足，直斥「唔當員工係人」，並晦氣道：「你（公司）畀武漢（湖北）客坐最後兩行唔緊要、你冇畀夠口罩同酒精搓手液我哋同客唔緊要、你啲機每次飛完唔全面消毒唔緊要！」但部分員工今日會發起罷工表達訴求，「想要番條命啫！」

他們不滿國泰港龍仍然不肯暫停來往本港及內地的航班，「FAA（港龍航空公司空勤人員協會）罷工我唔等啦！等得嚟都（染上）肺炎！」港龍航空公司空勤人員協會昨表示，將在本周六召開緊急會員大會討論疫情相關事項，期望取得協會會員授權發動工業行動。國泰回覆時指，知悉機艙服務員的意見，一直並繼續會與員工保持緊密溝通。

另外，社會福利機構員工會早前向六百六十七名會員進行調查，逾九成受訪者同意工會發起罷工聲援醫護罷工。工會指將會在日內召開會員大會啟動罷工程序，並會考慮以各種形式回應醫護罷工。