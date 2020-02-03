東方日報A1：工會料三千人響應行動　威脅升級癱瘓緊急服務

本港昨日再確診武漢肺炎個案，社區爆發風險續增，更出現首宗命危個案，該名女病人肺片極花，但港府堅拒封關防疫，引發醫護界其中一個工會「醫管局員工陣線」發動今起一連五日罷工，該工會昨早在特首林鄭月娥不出席會面後宣告談判破裂，今起癱瘓公立醫院非緊急服務，若政府仍拒回應訴求，明起將罷工升級至緊急服務範圍。醫管局估計至少數千醫護參與，宣布今起啟動「重大事故協調中心」應變，料一半非緊急手術服務、四分之一普通科門診要削減。醫管局呼籲員工三思，強調罷工只會令病人受害，並指要為自己行為負責。另有護士工會不認同罷工，指是將市民生命作要挾，呼籲退休及離職醫護人員返公院支援。

發動罷工的醫管局員工陣線指首階段罷工是今日呼籲醫護按照「颱風更」上班，即在惡劣天氣下毋須當值的醫護人員罷工，料影響普通科門診、專職醫療及支援職系服務，包括至少四分之一言語治療師，藉此癱瘓非緊急服務，估計今日有三千醫護罷工。

工會以今日下午六時為「死線」，若政府仍拒回應訴求就罷工升級，進入癱瘓緊急服務的階段，所有響應的醫護由周二起一連四天罷工，令公立醫院只能維持有限度緊急服務，料有九千名醫護響應。工會又估計龍頭醫院受影響較大，伊利沙伯及屯門醫院各有至少百分之九的醫護罷工。惟工會指若武漢肺炎疫情在社區爆發，會擱置罷工行動，又向病人致歉，重申是當權者將醫護逼上絕境。

醫管局行政總裁高拔陞初步估計有幾千名醫護參與罷工，以護士及專職醫療人員較多，他指明白前線同事壓力很大，再次呼籲罷工同事三思，指局方樂意同員工溝通，罷工同事要為自己行為負責，當局會按既定人事程序處理。醫管局今日起啟動「重大事故協調中心」調配人手以維持緊急服務，包括急症室及癌症服務等，當局估計有五成的預約手術需改期，四分之一普通科門診服務會削減，一半職業治療服務受影響。

政務司司長張建宗昨表示，本港正處於嚴峻關鍵時刻，他深信市民熱切希望醫護人員會本着專業精神及「醫者父母心」的信念，團結抗疫及緊守崗位，不要輕言罷工。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，「罷工醫護是怕死」的指摘極不合理，他們部分訴求是合理，例如將邊境人流減到最低，現時最重要是政府要回應醫護的擔憂，比指摘或站在道德高地批評好。

因應公立醫院醫護發動罷工，香港私人執業專科醫生協會招募私家內科醫生到公立醫院專科門診協助提供服務，目前已有至少近八十名醫生及一百名護士答應幫手。

不滿罷工的香港護士總工會昨日發起聯署行動，呼籲在職醫護人員緊守工作崗位。香港護士管理局前成員黃河指出，該會約一千二百多名現職或退休護士會員中，不少是不同意以罷工作要挾手段，醫護應負起救急扶危的天職，全力協助各醫院鞏固傳染控制防線，批評罷工醫護是逃兵。黃表示，有部分醫護提早銷假上班抗疫，籲退休或離職人員在有需要時提供力所能及的協助，例如到醫院接聽電話及當文書工作。

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