東方民調：港府封關拖泥帶水　唔踢唔郁

武漢肺炎來勢洶洶，香港及澳門先後「失守」，但港府卻忘記○三年沙士導致二百九十九人喪命的「血的教訓」，更被指抗疫反應「衰過」十七年前沙士。有學者及立法會議員直斥，港府應對疫情拖拖拉拉，「踢一踢，郁一郁」，「局部封關」安排更是拖泥帶水，香港防疫網千瘡百孔，將令香港陷入疫情進一步大爆發的危機。

香港各項防疫措施較澳門「慢十一拍」，澳門早於一月一日已實施武漢航班健康申報；其後亦率先宣布學校無限期停課。港府卻拖至一月廿五日才將應變級別提升至「緊急」，「尾隨」澳門宣布一系列抗疫措施。

對於「封關」港府亦猶豫不決，拖拉至一月三十日，僅封閉六個陸路與海路口岸，包括高鐵香港西九龍站口岸、直通車紅磡口岸、文錦渡口岸、沙頭角口岸、中國客運碼頭口岸及屯門客運碼頭口岸，但有關措施遭外界諷刺為「假封關」，被斥「穿窿」及「拖泥帶水」。

香港有十五個出入境口岸，封閉的六個口岸的入境旅客數量只佔總入境旅客人數約一成一，換言之，其他近九成入境人流照樣可湧進香港，即使六個口岸的服務暫停，亦恐難阻疫情擴散的步伐。

特首林鄭月娥近日再公布新一輪防疫措施，但所謂新招，不過是宣布中小學及幼稚園延至三月二日復課，公務員留家工作安排再延長一星期。至於多日前已提出的在羅湖及落馬洲口岸實施健康申報；經機場出境及過境人士須量體溫、發燒者不准出境等，拖至前日（1日）才實施。武漢肺炎席捲全球，多個國家及地區已收緊簽證封關，禁止華客入境，惟港府仍多次拒絕全面封關。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府的封關安排拖泥帶水，疫情愈來愈嚴重，卻未有即時封閉最多人使用的羅湖及落馬洲口岸，將令香港陷入疫情進一步大爆發的危機。政府的表現亦令人失望，形容官員「踢一踢、郁一郁」，對武漢肺炎的防疫及口罩供應均後知後覺。本身是醫生的立法會議員郭家麒則批評政府「做啲唔做啲」，認為抗疫工作應大刀闊斧、分秒必爭，亦擔心轉機客會成為香港邊境防疫的漏洞。