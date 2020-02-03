東方民調：港防疫措施錯夾亂　慢澳門11拍

香港武漢肺炎確診個案不斷增加，港府遲遲才將應變級別提升至「緊急」，而推出各項措施比澳門皆「慢十一拍」，包括旅客填寫健康申報表及體溫監察、成立應變中心、學校停課等，有專家預料武漢肺炎疫情比沙士更嚴峻。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府把關不力，防疫等運到，直斥無能港府抗疫方寸大亂，反應遲緩，並無吸取當年沙士教訓。受訪者坦言對港府防疫無信心，社區已出現恐慌，最擔心隱形病人蔓延全港，疫情肆虐。

武漢肺炎疫情擴至全球各地，內地及世界華人搶購防疫用品令供應緊張，但港府無能，既不肯封關阻肺炎患者湧港，亦拒向市民派口罩，市民瘋搶消毒用品抗疫自保，搶購極小量應市的口罩，各銷售點大排長龍，有人連消毒濕紙巾及漂白水亦不放過，而不安情緒擴至搶購米麵等乾糧。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百七十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港陸續出現武漢肺炎確診患者，假期過後料更多外遊港人帶疫回港，三成八受訪者憂慮隱形病人蔓延全港；三成五擔心港府防疫措施跟不上；兩成形容香港疫情告急。

港府僅採取局部封關應對；高鐵旅客須填寫健康申報表亦姍姍來遲，四成二受訪者斥當局把關不力，防疫等運到；四成不滿當局政治考慮，犧牲市民健康。

港府防疫措施較澳門慢，如填寫健康申報表、量度體溫、停課等，六成受訪者批評港府無能，反應遲緩；一成九直斥港府應變乏力；一成二轟防疫中門大開。

香港市面出現搶口罩、消毒用品，甚至搶糧，四成受訪者直指，反映市民對港府防疫無信心；兩成八認為，社區出現恐慌；兩成七指疫情肆虐令人心惶惶。

港府跪低，非港人到公院求醫由不收費改為收費；公屋擬用作隔離營引爆衝突急撤回，有四成受訪者斥當局缺乏政治智慧；兩成九批評港府抗疫方寸大亂；兩成六形容港府屢做屢錯，自招麻煩。

專家預料武漢肺炎殺傷力比沙士大，五成三批評港府的防疫工作慢十一拍，應對衰過○三年沙士；兩成七斥當局無吸取教訓，仍掉以輕心；一成二直斥無改進，對疫症接近零預防。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府防疫不力，後知後覺兼「慢十一拍」，防疫措施漏洞百出，亦跟不上疫情發展，社區出現恐慌性搶口罩、搶糧亦反映市民對港府抗疫無信心，惟有靠自己「盲搶」自保。