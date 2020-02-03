探射燈：冀推高齡再就業 議員批成效不彰

勞工處推出的「中高齡就業計劃」，配對長者僱員及僱主成功率不高。

政府上月中公布放寬長者交通優惠門檻時，表明希望藉降低交通開支，鼓勵長者再就業。但現時長者搵工困難，往往面對年齡歧視，勞工處有關協助中高齡就業的計劃，成功配對60歲以上長者的就業個案不高，議員批評政府協助長者就業成效不彰，促政府檢討。

長者搵工不容易，在求職時經常面對年齡歧視或擔心體力未必適合工作環境，勞工處推出「中高齡就業計劃」，聘用60歲或以上年長求職者的僱主，可就每名僱員申請每月在職津貼。但去年審計署報告中提到，由2014至2018年間，「中高齡就業計劃」合資格並提交申請的僱主每年不足600宗，佔合資格就業個案約20%；而參加計劃的就業個案中，2017年只有約60%僱員留任超過半年。

議員柯創盛表示，現時不少已屆退休年齡的長者仍要面對經濟壓力，「2蚊搭車」計劃可減輕他們負擔，惟勞工處相關就業計劃成功配對率低，建議勞工處要作多作宣傳外，亦要找更多友善僱主，助長者就業。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！