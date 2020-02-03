探射燈：2蚊搭車未優化　公帑資助年年嘥

長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃將放寬至60歲或以上長者，惟該「2蚊」優惠計劃一直未改善「長途車、短途搭」情況。多區長者乘搭過海隧巴，但在步程範圍內的車站落車；有長途巴士線開出後，至少10名長者在同區落車；亦有巴士司機指每天至少有100人濫用。計劃資助額已增加逾4倍，多個關注團體及議員指政策既未優化，又無同時推行公民教育，變相浪費公帑。

「長途車、短途搭？好多啦，柴灣上車，搭1個站就叮1聲。」由柴灣（東）巴士總站開往烏溪沙的682號巴士，司機透露每程車都有不少「2蚊客」。日前傍晚，該路線仍有17名長者以「2蚊」優惠上車，還未過東區海底隧道，在西灣河已有9名長者落車。「我唔知，我見到人上我就上。」70多歲的陳婆婆在柴灣上車並在西灣河落車，坦言因票價優惠「見車就上」。

有關計劃自2012年推出，「長途車、短途搭」情況持續，以682號巴士線為例，長者半價優惠車費為10.1港元，政府資助每名長者8.1港元；但如「2蚊客」改搭82號巴士線，政府資助就只是2角。最近政府將此「最大德政」升級至60歲以上，仍未提過改善計劃，惹來不少網友批評。

日前東網記者在早上上班繁忙時間，於大埔廣福道巴士站統計，約20班由區內開出的長途車中，平均每班有至少4名長者落車，其中有開往荃灣的73X，車上10名長者落車，部分拖着買餸車。年逾九旬的梁伯雖然知道政府有補貼，但坦言付了2港元車資「有車就搭」。此外，從觀塘開出的長途巴士線，亦有不少長者提早在牛頭角落車。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙批評，優惠計劃思慮不周，至今未改善漏洞，變相浪費公帑，而且升級版計劃浪費公帑將愈來愈多，不止因受惠人數增加，亦因部分巴士公司65歲以上為半價車資，60至64歲則為成人車資，即政府部分資助將以成人車資計算。

公共運輸研究組發言人鄭衍祺亦不支持放寬計劃，指現行政策沒有善用公帑，甚至帶有不公義。而議員陳恒鑌表示，現時情況並不理想，形容資助額只會愈來愈大，建議政府應先做好宣傳，繼而再考慮增設其他限制。

運輸署發言人指，預計計劃擴展後，受惠人士約有60萬，而根據該署及各公共交通營辦商的觀察，沒有明顯迹象顯示因受惠人士乘搭長途巴士而導致服務不足的情況。

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