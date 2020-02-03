「韋家幫」黟兩同黨成爆竊4人組　紅磡爆找換店失手被擒

警方鑑於近數個月來爆竊案有上升趨勢，並根據情報搜集顯示，一個內地來港犯罪集團，正準備於農曆新年期間，趁有商店囤積大量現金過夜的情況下犯案，且針對一些保安措施較鬆懈的商舖落手。警方有組織罪案及三合會調查科，其後經過一輪情報分析，於今日(3日)凌晨2時左右，在紅磡一帶展開行動，期間發現4名男子正在爆竊一間位於寶其利街的找換店，探員隨即上前拘捕4人。

據O記署理總督察劉俊彪表示，被捕疑犯年齡介乎23至30歲，其中2人分別姓牙及姓張，其餘2人俱姓韋，全部來自廣西，當中3人為非法入境者，並於上月下旬抵港。警方於被捕各人身上搜出爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批及口罩，涉嫌爆竊及非法入境被捕扣查；而警方隨後亦聯絡到涉事找換店負責人，證實於案中並無損失。

劉又稱，被捕疑犯包括主腦及骨幹成員，相信是次行動已成功瓦解一個爆竊集團，疑犯將被通宵扣查，正調查4人是否涉及其他案件，不排除有更多人被捕。劉又提醒店主或員工，於店舖關門後，切記鎖好門窗及鐵閘，盡量減少在店內囤積現金過夜，以免被賊人有機可乘，店主亦可考慮加強保安措施，如安裝防盜警鐘。

劉重申，警方於近期社會動盪下，確實投放不少資源於止暴制亂工作，但警方仍會致力繼續於情報搜集工作，打擊各類型罪行，令香港成為一個安全城市。