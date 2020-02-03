Dr.東：每4個港人1個有鼻敏感 嚴重可影響睡眠

鼻敏感困擾不少港人，平均每4個人就有1人患鼻敏感。有研究發現，患鼻敏感的港人中，近60%屬中等至嚴重程度，即其症狀會影響患者睡眠、日常生活及工作，但大部分人即使用藥亦未能完全控制症狀。有耳鼻喉專科醫生表示，較新型的混合藥物比傳統藥物的功效更顯著，並可減少患者用藥次數，建議患者使用新型的混合式噴鼻劑。

「每日一起身一定係一堆紙巾喺隔離囉」，29歲的伍小姐笑言，她是嚴重的鼻敏感患者，自小便經常打噴嚏及流鼻水，長大後發現自己遇上大塵、花粉、香水味等便會誘發鼻敏感，在出入室內與室外時，更會連續打數個噴嚏，不時遭途人側目。她說，由於其症狀經常被誤會成患傳染病，所以她每到新環境便會向同事或朋友「申報」，自己患有鼻敏感。

她打趣說：「如果感冒就要特登同佢哋講『嗱，今次真係病喇』。」雖然症狀辛苦，而她試用類固醇噴鼻劑後亦沒有感到即時改善，加上洗鼻辛苦，故完全放棄用藥。

有機構於去年9月至11月期間訪問262人，當中有92%人患有鼻敏感，近六成受訪者屬中度至嚴重水平。調查指，逾60%成患者每1至2周發作1次，更有26%人每年有一半時間受鼻敏感困擾。

鼻敏感無疑對患者的日常生活構成影響，大部分患者曾用藥冀控制病情，惟逾80%成曾用藥的患者認為，藥物未能有效控制鼻敏感徵狀。

耳鼻喉專科醫生賴廣麟表示，以往多數以抗組織胺藥物及噴鼻式類固醇作治療，但患者可能需要1日內多次使用該藥物，而藥物的起效時間亦較慢，建議患者改用混合式噴鼻劑。賴解釋，混合式噴鼻劑的成分是類固醇及抗組織胺藥物，其起效時間只需約5分鐘，而分開使用上述兩種藥物則需待150分鐘方起效，並可以減少患者用藥次數。

由於藥物含類固醇成分，不少患者擔心長期使用或會引起副作用，賴指出，混合型噴鼻劑中的類固醇，有九成會停留在鼻黏膜上，僅有少於10%會進入血管內，故副作用會較口服類固醇輕微，「最多都係會有少少(鼻水)倒流嘅味道」。不過，今次調查中僅15人表示曾使用新型混合藥物，賴說，因相關藥物屬處方藥物，相信使用率低與藥物於16年新引入，較少醫生處方有關。

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