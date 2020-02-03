疫災定人禍？防疫慢半拍　SARS誤診者嘆︰靠自救

武漢肺炎疫情加劇，滿城口罩，港人停工停課，彷彿重回2003年沙士時。當年被誤以為SARS患者的林志釉，曾住在隔離病房三星期。「大難不死」的他，十七年後的今天相不相信「必有後福」？

林志釉小心翼翼的壓實口罩上的鐵線，憶述當年進入伊利沙伯醫院接受隔離治療的日子。2003年4月，他因咳嗽、發燒到醫院求診，醫生稱其肺部有陰影，於是建議他接受SARS療程。治療期間，他的身體情況不算壞，但每天聽着收音機，看着報紙，接收到的都是壞消息。記得第一位醫護人員倒下時，他望向窗外見醫管局下半旗致哀，除了哀傷，心裏找不到其他形容詞。

「外面兵荒馬亂，但於漩渦中心反而最平靜」，他每天和病友聊天，三星期靜悄悄地過了。出院後，他回醫院覆診，怎料迎來的是醫生一句「誤診」。醫生解釋他的血液樣本中沒有SARS病毒抗體，即代表SARS從沒出現在他身上。一場誤會令他賠上健康、時間及工作，他卻從未想過向醫護人員追究責任︰「因為係國內隱瞞疫情，先搞到香港咁！」

十七年過去了，身體痊愈了。始料不及的是大型疫症又來襲，情況還似乎更兇險。令林志釉無奈的，是政府彷彿無吸取過SARS教訓，遲遲不做防疫工作，錯失了最佳時機。不少市民希望政府全面封關，但政府卻無動於衷︰「林鄭話自己走在疫情之前，我覺得唔係！」

大難不死，真的必有後福？近半個月來，香港人因四出撲口罩、要求政府全面封關而怨聲載道，林志釉覺得十分諷刺，「當年沙士團結咗香港人，依家因為一個人而分裂」。他認為香港要捱過此關，香港人需重拾互助精神，團結起來，多些關心身邊的人，特別要支持及理解醫護人員。

「佢哋嘅要求唔係加人工，而係一個合理工作空間，可以安全返工放工，就係咁簡單。」