醫護罷工非緊急手術減半　楊諦岡指急症服務正常

香港爆發武漢新型冠狀病毒肺炎風險日增，醫護界不滿港府拒絕全面封關，其中一個工會「醫管局員工陣線」發動今(3日)起一連5天罷工。工會在多間醫院外設街站，讓參與罷工的會員登記，及派發白絲帶，屯門醫院外早上約有百人排隊，沙田威爾斯醫院外約有數十人。

醫管局聯網服務總監楊諦岡今早在電台節目表示，重大事故協調中心由早上7時起監察醫護人員罷工情況，急症室有少數員工請假，情況與平日相若，服務暫時維持正常，病房及門診請假情況尚需時了解。

楊指受罷工影響，今日有超過50%非緊急手術需要削減，門診名額亦要減少，醫管局正與約60名私家醫生和退休醫生聯絡，以作支援。他希望醫護人員和市民共同抗疫，在關鍵時刻緊守崗位，但他未有評價政府為何未全面封關，僅稱與政府保持溝通，數據亦顯示仍有很多港人通關。

醫管局新界東醫院聯網前總監熊志添在社交網站發文，指03年整個香港只有沙士一個敵人，上下一心抗疫，現時的敵人除了新型冠狀病毒，還有對政府的極度不信任，令政府的一切舉措受質疑，認為是自亂陣腳，軍心大亂，未開仗先敗陣，不利抗疫。他認為照顧病人是醫護人員的責任，不應滲入任何政治因素，政府應有全套計劃，例如當深圳及廣東的個案累積到某一水平，就要果斷暫停當地人來港及安排內地港人回來等。

陣線副主席羅卓堯承認罷工必影響到病人服務，強調今日只有在「颱風更」不用上班的醫護人員參與罷工，不影響緊急服務。若政府傍晚6時仍無回應訴求，陣線會鼓勵更多同事參與。