居民元朗區會請願提5大防疫訴求　促封關監管口罩

天水圍居民向到場官員請願，提出5大民間防疫訴求。(何天成攝)

元朗區議會今早(3日)召開特別會議，討論武漢肺炎社區防疫工作，以及增加撥款購買口罩和搓手液派發事宜。會議前，議員郭文浩連同約10名天水圍居民向到場官員請願，喊叫「疫情嚴峻全面封關，增撥資源保護市民」、「撐醫護罷工」、「救香港」及「政府無能，立即下台」等口號。居民將請願信遞交食環署元朗區環境衞生總監蔡家偉，及元朗民政事務專員袁嘉諾。

有居民表示一家三口只剩20多個口罩，每次外出都買幾天的食物，或只好留在家中，生活大受影響。居民提出5大民間防疫訴求，包括全面封關；將口罩列為受儲蓄商品條例監管；追加區議會口罩撥款；訂立官方口罩售賣點，確保口罩在全港各地流通，以及公布政府目前口罩數量，開放目前政府口罩儲備予市民使用。

郭文浩表示是次會議將繼續討論防疫措施，因為政府的不作為，導致基層市民長時間排隊買口罩，他又關注前線清潔工人的防禦不足。郭提到今天是醫護人員罷工的第一天，要求政府從源頭開始把關，實行全面封關，有請願居民表示支持醫護人員罷工。