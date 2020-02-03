資深護士首罷工　指不封關如同長開水喉用桶接

武漢肺炎疫情蔓延，醫護界工會醫管局員工陣線今日(3日)發起首階段罷工，促政府全面封關。首階段罷工涉及醫院的非緊急醫療服務，工會由早上9時至中午12時到各聯網龍頭醫院附近設街站，讓參與人員登記，工會料有3000人參與，而截至今早10時40分，以九龍中和新界西聯網較多人參與，另瑪麗醫院約有1000人登記，。新界西聯網沙田威爾斯親王醫院外設有街站，上午9時前已有數十人輪候簽到。

該會秘書吳志傑表示，同事願意背負被秋後算帳的風險堅持參與罷工，對此表示感激，他難以預計今日的罷工人數，相信會有緊急服務員工參與，不否認會令醫院服務受影響，但批評醫管局對人手不足問題視而不見。

有份簽到的註冊護士譚女士指已任職護士數十年，首次參與罷工，明白病人不易接受醫護罷工，但反問「如果我哋唔行呢一步，政府會唔會聽我哋講嘢」？她強調，如醫院面對重大疾病需要醫護協助，一定會重返崗位，並指自己曾經歷沙士一役，明白相關疾病傳染力強，政府應長智慧，做聰明決定，形容不封關是「開住水喉，醫護人員用水桶去接，都接唔住」，最終犧牲的只會是市民及醫護的性命。

醫管局醫務化驗師文先生表示，每位醫護參與罷工前內心都經過一番掙扎，因醫護天職是救人，不是破壞醫療系統，希望市民明白醫護罷工是因為政府對醫護的訴求充耳不聞。被問到會否擔心秋後算帳，他坦言每名醫護人員都擔心，但作為有良心的醫護人員更要站出來發聲，「如果我哋都唔發聲，就無人再幫香港市民發聲喇」。