部分內地航班取消機場客減　有市民赴日避疫

武漢肺炎肆虐，有多個國家及地區管制來往中國部分城市的航班，間接影響香港的航班，亦有港人到境外「避難」。香港國際機場今早(3日)的旅客不多，各登機櫃位有零星市民辦理手續，大部分的職員和旅客皆戴口罩。到美國交流的市民指猶如「逃離疫區」、亦有夫婦準備到日本「避避風頭」。早上9時45分至12時45分由香港起飛的航班中有11班被取消，以亞洲地區如馬尼拉、新加坡和台灣為主。

有國泰港龍航空的飛行服務員發起中國線同工今日起一連6日集體請假。至上午10時，香港國際機場的航班訊息顯示國泰由11時15分至12時15分、共2班分別飛往寧波、杭州的航班取消。有旅客向航空公司職員查詢，職員指未有收到因員工請假而取消航班，但公司擬縮減50%的國內航班，與集體請假無關。

陳同學由香港飛往美國芝加哥作交換生，朋友的臨別禮物皆以口罩為主，直言「出去好似逃離疫區」。她批評政府不封關又不派口罩，「都唔知佢哋做緊乜」！她表示美國雖有多宗確診個案，但已封關阻截病毒源頭，相信留在當地較香港安全。她指芝加哥流感嚴重，故仍會帶備防疫物資，又指赴美後會為香港親友搜購口罩。

姓顏的中年夫婦打算到東京郊區「避避風頭」，或會住一個多月，顏先生認為港府的抗疫工作嚴重不足，比鄰近的菲律賓、越南、新加坡、甚至澳門都相差甚遠，直斥政府「無能」，「菲律賓一有人死就即刻封關，確診人數都無香港咁多」。他已帶備充足抗疫物資，不會到日本搜購，以免令當地的供應緊張，他擔心若疫情進一步惡化，恐香港會「被封關」，因此盡快起行。

來自廣州的陳先生經香港轉機至越南工作，預計5月才回國。他承認國內疫情持續，國民的衞生習慣已改善，相信情況會好轉。他亦帶備充足的口罩。