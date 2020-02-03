威院專科門診人流疏　病人斥醫護罷工是借故退縮

醫護界工會醫管局員工陣線今日(3日)發起罷工，要求政府今午6時前回應全面封關訴求。首階段罷工涉非緊急醫療服務，東網記者到沙田威爾斯親王醫院藥劑部及專科門診診所視察，發現人流疏落，病人量明顯減少，但醫院服務大致無受影響，有病人更稱等待時間比平常快。

首階段罷工參與職系包括門診部醫護、部分專職醫療人員、支援職系員工、文員、總部職員等非緊急服務人員。到專科門診覆診的呂先生表示，診所病人比平時少，輪候診症時間比平日快了很多，自己等不足半小時已可應診，「平時要等成2、3個鐘」！對於醫護罷工，呂先生直言不支持，憂慮影響病人求診，並指封關是另一回事，認為罷工無助迫使政府封關，「同政府無得鬥，點罷工都無用」。

病人曾先生亦不支持醫護罷工，反問罷工對疫情有何幫助，坦言自己不會用工作去逼他人滿足訴求，認為罷工只會令人對醫護反感，「我只會認為你係要挾同威脅」。對於全面封關，他認為官員會自行審視是否有此需要，不應靠威逼手段要求政府封關，又指沙士時期的醫護人員勇於面對疫情，現時的醫護人員只想借故退縮。

病人蘇先生支持醫護罷工，他指內地屬疫情源頭，如不封關，更多病人來港，將病毒傳播予其他人，最終影響本地醫療服務，如將病毒源頭堵截，有助減少病毒在本地傳播的風險。他又稱特首沒有誠意與醫護對話解決問題，最終只害慘市民，政府應對醫護罷工負上最大責任。