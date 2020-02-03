工聯會研設工場　月產10萬口罩供港

武漢肺炎疫情攻港，香港工會聯合會理事長黃國表示，政府現時人流管制力度不足，工聯會不贊成全面封關，因仍有物資或工作人口往來中港兩地。為防止疫情擴散，政府應採取針對性措施堵截源頭，嚴格管制由湖北武漢疫區到港的人流，減低非必要人流到港，而疫區的名單亦應不斷更新。

他續指，農曆新年前已在內地及其他地方預訂口罩，原定本月10號到港，但因口罩屬戰略物資，可能有阻延。工聯會正籌備設立口罩生產工場，經內地運送原材料，由本地製衣工人製作，如順利可於數星期後開展，每月可生產10萬個口罩供應本地使用。

曾在2003年沙士疫症期間，於聯合醫院擔任精神科顧問醫生的香港醫療人員總工會主席潘佩璆指，總工會有1.4萬多名會員，醫護人員擔心武漢肺炎病人到港，在處理病人時感染及再傳染家人，不想作不必要犧牲。他建議政府及醫管局必須正視醫護裝備不足問題，因可能有病徵不明顯的病人求診，醫護及支援人員有足夠裝備才能安心堅守崗位。

對於有醫護工會發動罷工，潘表示有人告假逃避，但稱醫護責任重大，希望大家發揮沙士精神堅守崗位對抗是次疫情。