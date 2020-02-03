建組合屋隔離單位需時　政府稱改裝饒宗頤館最快

政府表示饒宗頤文化館位處山上，遠離民居，亦是最快能轉作檢疫中心的處所。。

武漢肺炎襲港，目前麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營已轉作為檢疫中心，合共提供97個單位，政府正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸而沒有出現病徵的人。

政府在社交專頁「添馬台」表示，截至昨日(2日)凌晨，3個檢疫中心已共使用71個單位，惟準備組合屋興建單位需時，第一批約100個單位最早在3月中才落成。因此，政府計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

政府表示，考慮位置、整體設施(包括衞生設施、通風)、環境及對附近居民的影響，以及設施能否在短時間內使用。以饒宗頤文化館為例，它位處山上，只有一個出入口，遠離民居，亦是最快能轉作檢疫中心的處所。

檢疫中心會採取獨立隔離運作模式，有24小時保安人員及醫護當值。入住者未經許可，不能進出檢疫中心，故不會在社區活動。他們的日常起居會由專人負責。該中心會確保衞生、恒常消毒以及適當處理廢物，亦設獨立廁所和淋浴間，並實施嚴格消毒措施，防止交叉感染。