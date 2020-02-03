議員去信立會主席　促提早一周復會商應對疫情

武漢肺炎在港蔓延，市民擔心疫情會在社區爆發。議員胡志偉今日(3日)去信立法會主席梁君彥，建議提早於本周三(5日)舉行立法會會議，讓議員辯論應對疫情的辦法。

胡稱，政府遲遲未封關，造成重大隱患，恐怕疫情在社區爆發，因此去信及建議主席引用《議事規則》第14(3)條，將原定於本月12日的立法會會議提早舉行，讓議員得以辯論疫情，同時讓官員考慮立法會的意見以便作出答辯。

另外，胡指為適時辯論疫情，建議梁考慮豁免預告期的規定，並批准按《議事規則》第91條動議暫停執行《議事規則》，以讓立法會先行處理對付疫情的議案。

胡就《應付新型冠狀病毒疫情》動議議案中，批評政府未有全面禁止內地人入境，又指香港醫療系統正面臨崩潰，政府無視前線醫護人員的性命及物資搶購情況。他建議政府即時全面禁止非香港居民從內地入境、由政府向持有香港身份證人士提供定量防疫物資、又建議政府派出包機到內地，接回因封閉出境措施而無法離開的香港居民、規定過去90天曾到內地人士必須至少21天定時通報健康情況，及接受不少於21天的醫學監察及追蹤。

他又建議政府引用或修訂多條條例，包括引用《儲備商品條例》將口罩、搓手液等防疫物資列為儲備商品以禁止出口以穩定供應，即時修訂《預防及控制疾病條例》以提升瞞報病歷及虛假陳述人士的罰則；並希望政府即時向中央要求開放軍營作隔離設施，及引用《預防及疾病控制條例》徵用迪士尼第二期用地興建隔離設施。