議員獻策抗疫　倡縮通關時間及禁非港人經內地入境

武漢肺炎疑似個案一直有所增加，香港鄰近地區包括深圳都出現本地確診個案，令市民對疫情蔓延感到憂心。多名議員均促政府加強武漢肺炎的應對措施，建議政府加強出入境人流管制、向所有市民派發口罩、增建組合屋作隔離中心等。另有建議香港居民從內地返港後14日需留在家中，戴智能手帶配合隔離追蹤。

工聯會議員麥美娟建議在口岸加強旅客健康檢查、進一步限制人流，包括關閉某些關口或限制通關時間等，又建議政府應在全球搜購口罩派予市民，達至「一人一口罩」，至少要為弱勢社群提供口罩，必要時尋求中央協助，及應向醫護提供特別津貼及裝備，又倡在遠離民居地點預留空地和增建組合屋作隔離中心。

議員陸頌雄質疑部分醫護人員提出全面封關的實際用途，促醫護人員要三思，需以病人的利益為依歸。

民建聯建議政府禁止港人以外的人士經內地口岸入境，又建議香港居民從內地返港後14日需留在家中隔離，戴智能手帶配合追蹤。議員周浩鼎指已再三要求政府將口罩、消毒洗手液納入《儲備商品條例》以限購定價。香港有廠商有意生產口罩，促政府盡快配合。議員鄭泳舜冀港府加強監管網上代購口罩。

民建聯又斥部分醫護罷工令其他同工百上加斤，醫護縱使有不滿都不應該與民為敵，又批評政府發放信息「龜速」。該黨又建議政府在迪士尼樂園二期或租用郵輪碼頭作隔離營。