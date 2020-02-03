工會醞釀罷工　促國泰及港龍停飛內地航班

武漢肺炎疫情肆虐，繼醫護界多個工會發起罷工後，航空界亦有工會醞釀罷工，要求相關航空公司全面暫停前往內地的航班，其中港龍工會本周六(8日)將召開特別會員大會，了解員工對罷工的意向；國泰工會亦正進行意向調查，了解員工的意見。

國泰航空公司空中服務員工會外務副主席陳佩妍今(3日)指，就罷工一事仍進行員工意向調查，預計本星期會有結果。她直言，目前國泰仍然有前往北京及上海的航班，雖然航班已減少，但員工仍感憂慮，有被獲派前往內地的員工以告病假為由拒絕上班，曾有航班多達9名員工告病假，需要其他同事頂替，故會向國泰要求全面停飛內地，並在今午與國泰代表會面。

被問到會否擔心國泰步香港航空後塵，削航班同削減人手，她認為，國泰本身經濟已欠佳，現時財政更緊絀，形容「個乞兒兜已經打爛咗」，國泰現時容許更多員工領取無薪假，但同事間只有小部分人願意，坦言部分人因要養家等原因不希望放無薪假。

另外，港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜指，該會收到大量會員查詢，有關近日國泰港龍的航班上，不斷接獲載有確診患上武漢肺炎旅客的個案，表示擔憂及極為不滿，故未來會舉行特別會員大會，就促請國泰港龍全面停飛中國航班的議題與會員進行會面及商討，並討論會否就相關議題採取進一步行動或是否將抗議行動升級，屆時會進行投票。