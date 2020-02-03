羅湖站列車爆炸品案　港鐵封三站洗手間以策安全

港鐵羅湖站一列抵站列車昨日(2日)發現可疑爆炸品，事件令東鐵線服務受阻，羅湖站需要「封站」，擾攘近6小時才逐漸復常。港鐵表示，在事發後進行風險評估，並參考相關部門的建議後，今日(3日)起暫停開放上水站、羅湖站及落馬洲站的車站洗手間，直至另行通知，以保障乘客、員工及有關設施的安全。

事發於昨午約3時10分，一名清潔女工在一列停靠羅湖站3號月台的列車上清潔時，在第11節車廂的座椅下拾獲一個膠袋，疑屬乘客遺留，遂帶往月台的員工室外，交予另一港鐵職員處理，職員打開膠袋查看，發現內藏連接電線的懷疑爆炸品，遂報警求助。

警方及消防接報趕至，即時封鎖現場，並將可疑物品移至月台空曠位置，而在等候爆炸品處理課人員到場期間，膠袋在約3時50分突然輕微爆炸，起火並冒出大量濃煙。爆炸品處理課人員其後檢查膠袋，發現2個爆炸裝置，並即場將剩餘一個未爆炸的裝置安全處理，事件幸無造成傷亡。而在事發後3個多小時，有人在通訊軟件Telegram上發文承認「放彈」，直指事件針對內地人到港「散播病菌」，揚言不管警方布防有多嚴密，照樣有方法設置炸彈。警方正進一步調查事件。