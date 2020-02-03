市民外遊搜購口罩多天無功而還　轟港府無做好本分抗疫

武漢肺炎肆虐，雖亞太區不少政府如澳門、台灣均有為市民提供免費或價錢親民的口罩，但港府至今仍沒有類似措施。有結束外遊返抵香港機場的市民指，外遊期間有搜購口罩，惟各國口罩供應緊張，連日來無功而還，即使買到，數量亦不多，只能供家中成員使用一段短時間，直斥政府無做好本分，促立即全面封關。

李小姐一家到日本大阪8天，今午(3日)抵港，她表示在當地到處尋覓口罩數天，才勉強找到4盒口罩，雖也有朋友拜託她們代購，但她坦言購得的口罩僅僅足夠家人使用，或無法再轉贈朋友。她表示由於日本和香港的確診個案相若，因此並沒有覺得日本較為安全，她認為香港政府應全面封關，阻截疫情在社區爆發。

市民曾先生與友人到了菲律賓數天，他表示連日來都留意當地市面上有否口罩，但只找到一些質量參差的產品，因此沒有購買，只買了一些消毒液。他批評政府在關口的把關不力，他在飛機上發現不少持續咳嗽的人，下機後卻沒有人主動為其探體溫，令人擔心，他認為政府應穩定口罩供應，如把懲教署所生產的口罩分派、或售賣予市民；又指只有全面封關才可控制疫情發展，他說：「唔喺啲人(武漢肺炎患者)只會不停湧落嚟！」

另一名李小姐一家到曼谷旅遊，今午返港，她指旅程中一直有找口罩，只買到3至4盒，不少內地人亦在當地搜購口罩。由於家人較多，或只能用一段短時間，她坦言今後或會在網上以較高價買口罩。她表示，見到機內有不少內地人，在入境香港的時候不但沒有健康申報，在體溫檢測站也是「掂行掂過，冇人理咁款」，令人擔心。她又認為政府有義務穩定口罩供應，並立即封關，以有效抗疫。