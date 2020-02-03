翠雅山房做檢疫中心　區議員交萬名市民聯署促撤回

武漢肺炎肆虐，政府決定徵用位於美孚的饒宗頤文化館旅館翠雅山房作檢疫中心，引起附近美孚居民不滿。多名深水埗和葵青區議員今午(3日)到政府總部外請願，批評政府漠視民意，未有先諮詢居民就以先斬後奏的方式設隔離營，促請政府撤回方案，並要求封關。他們亦已收集1萬個市民聯署，並遞交予政府。

深水埗區議會副主席伍月蘭指，翠雅山房距離港鐵美孚站約10分鐘路程，而且美孚亦是新界西和九龍西的中心交匯處，擔心會令疫情在社區爆發。她又提到，香港有20、30個渡假營舍，而且營舍須不方便和遠離民居才合適，質疑為何當局要在距離民居不遠的翠雅山房設隔離營舍。

葵青區議員張鈞翹提到，翠雅山房鄰近瑪嘉烈醫院，質疑政府為何不利用翠雅山房作為瑪嘉烈醫院醫護人員的臨時住宿，又指附近居民亦對此不反對，但如政府繼續一意孤行將緊密接觸者在翠雅山房隔離，則會反對到底。

深水埗區議會主席楊彧則表示，會就事件於本周三(5日)舉行特別大會討論，要求民政事務總署合作，希望官員出席並解釋，又指如民政署不派人支援，會議亦會繼續召開。

另外，美孚新邨日前有示威堵路，伍月蘭因涉嫌非法集結被捕。她提到當晚美孚新邨居民在屋苑聚集，但有過百名防暴警察入邨拘捕多人，形容當時防暴警察「見人就衝埋去」，質疑是無差別拘捕。她又指，被捕過程中曾被警察斥她「八婆」，並遭警察將她的手以360度旋轉才帶上手銬，導致右肩受傷。