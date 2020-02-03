香港確診武漢肺炎個案維持15宗　危殆患者須加藥治療

武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前香港確診新型冠狀病毒個案維持在15宗，當中昨日(2日)確診的第15宗個案，72歲的女病人是在鯉魚門度假村隔離營發病，因此沒有密切接觸者需要隔離，但其家人則需要延長接受隔離時間。張後來在記者會尾段表示，因為該個案沒有離境，相信是被其返港兒子感染，「如當作是本地感染就係本地感染」。

張又匯報第14宗確診個案跟進情況，該病人當時是乘坐HX608航班前往日本，但由於在發病前乘搭，因此毋須追蹤。而患者乘搭的郵輪中有130多人上岸，目前已找到34位，他們健康大致良好，沒有跟病人接觸。

張又透露患者曾於1月23日在船上去過浸溫泉幾分鐘，其後又曾到男士桑拿室逗留約半小時，張表示，據其他同在港上岸的船乘客指出，當時很少人到過桑拿室，中心會繼續尋找與病人接觸的旅客，而船上27名工作人員仍會繼續追蹤。另外，根據郵輪的工作人員表示，病人沒有去過船上的醫療中心，而有接待過他的工作人員暫時沒有問題。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻則表示，香港過去24小時確診武漢肺炎個案維持在15宗。而截至中午12時，過去一日出現懷疑個案則增加36宗。全部15名確診患者繼續在瑪嘉烈醫院接受隔離，其中2人情況嚴重，1人危殆。劉續指，第7宗確診個案、目前危殆的68歲女士，正在插喉協助呼吸，院方正嘗試為其添加不同藥物，希望情況可以改善。

至於屬於情況嚴重的第2宗確診個案，56歲男患者目前不需要插喉，且情況有好轉，相信未來一至兩日可以離開深切治療部；另一情況嚴重的第10宗確診個案，該患者情況亦有好轉，雖然肺部有花，但暫時不用插喉。

劉家獻指出，公立醫院的隔離病床仍然維持841張，使用率是38%，而隔離病房亦維持458間，使用率為52%。