運輸署牌照處提早關　2000人排隊等6小時始完成手續

在武漢肺炎疫情的陰霾影響下，港府宣布公務員實施特別上班安排。其中運輸署延至今日(3日)才恢復提供有限度服務，並只在上午10時至下午3時開放。據東網獲悉，今日多個運輸署牌照事務處大排長龍，其中沙田牌照事務處高峰時有逾2000人排隊，有市民排了約6個小時才辦妥手續，多名排隊人士鼓譟。

運輸署早前表示，因應疫情新措施，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處，以及長沙灣駕駛考試排期事務處今起提供有限度櫃位服務。雖然該署已呼籲市民如非必要，可在恢復正常服務後才辦理手續，惟因該署服務已暫停整個農曆年假期，不少急需續牌或申請國際車牌的車主今早到各大牌照事務處排隊。

有市民向東網表示，他於早上9時許、即服務未開始前已到沙田的事務處排隊，惟現場已大排長龍，隊尾更延至大樓外面。他至下午2時許仍在排隊，至接近4時才完成有關手續離開。

運輸署就事件回應指，由於上星期的農曆新年假期及工作安排，積壓一定的申請需求，雖然今天運輸署4個牌照事務處的所有櫃位均提供服務，但市民輪候的時間會較平日長，希望公眾理解，並稱今日輪候秩序亦大致良好。

署方又宣布駕駛考試(路試)服務將於2月5日恢復。已預約2月5日或之後路試的考生，可按排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。原定於1月29日至2月4日進行的路試將會延期舉行，受影響考生將獲個別通知另訂考試日期。

另外，為盡量減低疫情在社區擴散的風險，駕駛筆試(甲部試)及的士筆試繼續暫停至另行公告。