以67票敗予陳劍琴　古揚邦稱遭抹黑提選舉呈請

於去年11月區議會選舉參選荃灣祈德尊選區的民建聯候選人古揚邦競逐連任失敗，以67票之差敗給註冊社工陳劍琴。古於上月24日入稟高院提出選舉呈請，指稱陳涉嫌作出選舉舞弊的行為，向選民發放失實誤導的資訊抹黑他，要求法院裁定陳並非妥為當選。

呈請人古揚邦，答辯人陳劍琴。陳於去年11月區選中得到2797票，古得到2730票。

入稟指稱，在投票前8天，陳或其代理人向選民派發了5000份宣傳單張，提及「區議會每屆撥款逾1120萬(港)元用作資助節日燈飾及國慶等活動，超過1800萬(港)元撥款幾乎由保皇黨地區社團包攬，舉辦蛇齋餅粽(糭)活動，但區內社福機構僅得240萬推行服務」，單張還提到「區議會每屆3200萬(港)元『社區參與計劃』與6000萬(港)元小型工程撥款並非建制派私產，而是人民的公帑⋯⋯讓懶惰不堪、失職失責的人離開議席，讓不敢為民發聲的政棍遠離社區」。在區選前一天，陳或其代理人再向選民派發了2000份相類內容的單張，單張被上載到陳的Facebook專頁。

古指稱，陳向選民誇大過往4年區議會用在節日燈飾的款項，有關逾1800萬港元撥款用作舉辦蛇齋餅糭活動、區內社福機構僅得240萬港元等說法亦屬錯誤。陳塑造他是一名懶惰、失職及不負責任的區議員，並抹黑他挪用公帑當成私產。他雖曾向選舉管理委員會投訴，但選委會未有在投票日前採取行動。

古稱，若法院裁定陳並非妥為當選，則應考慮他是否有效的當選人。