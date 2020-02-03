修例風波：7大學校園設施遭毀　最快今年第二季修復

反修例風波引起的警民衝突，均對香港各大院校校園設施造成破壞。根據立法會教育事務委員會文件顯示，8所資助大學當中，有7所大學的校園都有地方被噴漆塗污，6所大學部分建築物的閉路電視系統曾被破壞，只有香港教育大學的校園設施損毀情況輕微。

根據文件顯示，除了教大之外，餘下7所大學的校園都有地方被噴漆塗污。除了教大及科大外，餘下6所大學部分建築物的閉路電視系統亦有被破壞。

香港中文大學及香港理工大學發生衝突的情況較為嚴峻。中大的主要損毀情況包括校園多處被噴漆塗污、行人路地磚遺失，以及部分建築物設施損毀，包括閉路電視系統、供電及照明系統、消防及屋宇設備系統、出入管制系統等。

中大夏鼎基運動場及大學車輛維修中心受較嚴重破壞，而部分園林設施受損。至於復修進度方面，部分修復工作經已完成，部分道路及安全設施的修復工作預計於今年第二季完成。

理大方面，部分校內行人天橋的天窗、牆身及路面受損，個別路標及指示牌遭毀壞。此外，有部分建築物設施損毀，包括教學器材、辦公設備、實驗室設施、煮食設備、閉路電視系統、供電及照明系統、升降機及扶手電梯等。

另外，理大個別建築物及行人天橋，因火燒或水浸而損毀情況較為嚴重。大部分修復工作已經完成，其餘受損設施預計在本年第二至第三季完成。