港上季經濟縮2.9%　全年跌1.2%十年首次

香港政府公布，2019年第4季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，2019年第3季的跌幅為2.8%，主因是內部及對外需求均表現疲弱所致。以2019年全年計，GDP實質按年下跌1.2%，為2009年以來首次錄得年度跌幅。

按季計，上季GDP按季再度收縮0.4%，已是連續3季錄得按季負增長。根據定義，只要連續兩季經濟按季收縮，就符合衰退定義，反映經濟衰退惡化、前景嚴峻。

按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支上季實質按年下跌3%，而去年第3季的跌幅為3.3%。

政府發言人表示，上季涉及暴力的本地社會事件，進一步打擊經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。整體貨物出口在艱難的外圍環境下繼續下跌，盡管跌幅略為收窄。

發言人續指，香港經濟2020年前景仍有高度不確定，包括來自環球經濟復甦步伐、中美貿易關係，以及本地社會事件的不確定性。香港經濟前景也很視乎新型冠狀病毒疫情在香港及亞洲的發展，疫情可能會進一步拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動，甚至會影響一些亞洲經濟體的經濟表現，政府會密切留意情況。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，第4季生產總值的跌幅仍未反映近月武漢肺炎的慘況，預計經濟衰退會持續至少半年，至今年首季及第二季才會真正於數據浮現，預計頭兩季按年下跌達3%以上，第三季才有機會反彈，但亦不代表經濟好轉，只是因為去年同期正值修例風波，基數較低。「之前修例風波以至近月肺炎疫情肆虐，經濟活動減慢，進出口出現問題，生意亦隨各地封關而暫停」。

經濟衰退隨之而來是失業率上升，政府上月公布，最新失業率已上升至3.3%。麥指農曆新年後很多公司已醞釀裁員潮，認為疫情稍為退卻便會出現，估計3月底會上升至3.5%，而第二季更有機會出現4%或以上。