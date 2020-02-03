羅湖落馬洲支線皇崗港澳碼頭口岸暫停　明零時生效

武漢肺炎疫情持續，香港亦不斷出現確診個案。特首林鄭月娥今午(3日)見記者，宣布進一步限制口岸人流，所有陸路及海路跨境人流只集中深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，暫停其他4個口岸包括羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗和港澳碼頭的運作，明日凌晨零時零分起生效。另外，來往內地的航班將進一步縮減。

林鄭呼籲香港居民遵從衞生防護中心指示充分合作，勿到有疫情的地方，而懷疑感染個案人士要如實向防護中心交代外遊情況，若不如實交代會犯法，當局會嚴正執法。一般市民要盡量留在家中，最好勿到人多地方。她亦呼籲企業共度時艱，體恤上班受影響的僱員。

林鄭亦預告，有需要時會採取進一步措施，可能包括強制所有符合健康評估的人士接受檢疫。而今次防疫工作中，有足夠檢疫中心設施是必要條件，她呼籲各區區議員和居民，不要再反對，政府仍在努力找設施，但每次找到，即使未正式公布，已受到強烈反對甚至被惡意破壞，會大大影響防控工作。

至於她今日宣布關閉多個關口，她強調與部分醫管局員工罷工並無關係，任何人用極端手段威逼政府，做不應該做的事情，亦不能得逞。

被問到不全面封關的原因，林鄭解釋指，內地及香港的來往有龐大合理需求，例如有在深圳居住的港人在香港工作；或有港人在香港居住，在深圳工作；亦有母親未有居港資格，但要經常來往香港照顧港人子女。她稱，把人流集中在兩個口岸可減少過關人流，同時令上千人手集中在兩個仍開放的口岸，使醫療監測和健康申報做得更好。