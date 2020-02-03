政Whats噏：一罩難求　鍾國斌派6000個畀長者

武漢肺炎來勢洶洶，依家市面上一罩難求，市民為撲口罩而要大排長龍。面對依個情況，早前紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)就話，業界正研究推出一種可以重用嘅口罩，而佢今日(3日)出席網台節目時就話，預計可以喺兩星期內生產6000個口罩，到時打算會免費派畀啲長者同弱勢社群。

其實早前Felix都講過會有研發重用口罩，而口罩嘅樣板亦都做好咗，不過就未有得睇實物住，事關要先拎去隔離，等緊拎去化驗同埋做測試。佢仲話，有唔少人主動搵佢，話可以幫手生產同消毒，到時會有3間香港嘅工廠會幫手生產。

對於理大早前都發表聲明澄清，話受香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)委託研發防菌物料，主要係防細菌及霉菌，暫未有數據驗證該物料可有效防病毒，Felix就解釋話依家冇證據可以證明，任何一種口罩可以防到病毒，主要都係防飛沫，而且相關布料喺2015年時開始研發，當時都冇依啲病毒，而且只係測試細菌。佢仲話，知道理大方面準備拎布料去港大測試，不過因為香港未有病菌，所以都仲未測到。