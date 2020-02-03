業界指有保險公司　列武漢肺炎為受保疾病

聯會指，如旅客因限制入境而取消行程，一般並非旅保的指定保障風險，故不在保障範圍內。

因應武漢肺炎疫情持續，香港保險業聯會今(3日)就不同保險種類可能出現的狀況提醒市民。該會指，市面上部分保險公司已宣布新型冠狀病毒已成為受保疾病之一，若受保人確診武漢肺炎，或需接受強制隔離，部分保險公司將提供額外住院保障。不過，以上延伸保障因保險公司而異，投保人宜直接向保險公司查詢。

聯會又指，僱員補償保險(勞保)是法定保險，倘僱員在受僱工作期間，因工遭遇意外以致傷亡，該僱主須負起在《僱員補償條例》及普通法下的法律責任。例如僱員按僱主安排留家工作期間滑倒受傷，僱員需要證明該受傷與其工作有關，否則未必切合勞保保障範圍內。在普通法損害賠償，僱員要證明該意外是由僱主的疏忽引致，才可獲得賠償。

武漢肺炎並非《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病，然而，假如僱員染上新型肺炎，而又符合條例所指的在受僱期間，因工作，以及由意外引致的身體受傷，該僱員仍可根據這條例追討補償，但最終結果有待法庭判決。

至於旅遊保險方面，如因限制入境(如被拒入境、未能取得簽證)而取消行程，一般來說，並非旅遊保險的指定保障風險，故不在保障範圍之內。旅客應向交通工具營運商，如航空公司申請退回機票費用，視乎相關機構的安排。