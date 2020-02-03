政Whats噏：「避政司司長」鄭若驊收拖鞋　叫佢躝屍趷路

之前有唔少前高官因收禮而惹禍上身，但係長期民望「墊司底」、被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊就毫不避忌，收逾20份禮物之餘，更係「連拖鞋都唔放過」，但網上流傳送拖鞋係一種禁忌，寓意「送走」，擺明叫佢躝屍趷路喇！

東網記者向政府查詢2019年度各問責官員收禮嘅情況，發現多位高官保留嘅禮物大部分都係書本，更有部分官員冇保留任何禮物。

喺三司十三局嘅官員中，鄭若驊喺舊年共收到74份禮物(見附表)，保留咗其中21份，而佢更係「連拖鞋都唔放過」。根據律政司提供嘅紀錄，鄭若驊喺舊年5月份嘅一個晚宴，收到並保留一對拖鞋。本來喺晚宴送拖鞋已經好罕見，而送拖鞋更係寓意「送走」，未知係咪蓄意惡搞鄭若驊呢？此外，喺一次面談中，鄭更接收並保留一個吊墜，但收禮紀錄並冇清楚列明送禮人同禮品嘅價錢。話時話，吊墜嘅價值可大可小，難免惹人質疑。

財政司司長陳茂波喺2018年已經係「高官收禮之首」，當年收禮逾200份，而2019年亦係排榜首，共收到154份禮物，較2018年少逾50份。佢保留咗其中23份，包括兩幅書法同一條領呔，兩份禮物均係喺會面中收到嘅。陳茂波亦收到唔少特別嘅禮物，包括書法用具、飛機模型、鞋套同公事包等，但呢啲並冇保留。

喺翻查各高官收禮紀錄後，發現唔少官員亦有收到酒。當中保安局局長李家超收到一瓶威士忌；陳茂波收到香檳、白酒同紅酒各一支；商務及經濟發展局局長邱騰華亦收到兩支紅酒，但三位司局長都冇保留啲酒，唔知係咪「貪湯」、前廉政專員湯顯明早年引發爭議嘅事件，前車可鑑呢？

財經事務及庫務局局長劉怡翔就最為「好學」，共收到22份禮物並保留咗其中18份，當中有14份禮物係書籍，合共收到28本書。另外，有唔少官員就「小心駛得萬年船」，冇保留任何禮物，包括政務司司長張建宗、運輸及房屋局局長陳帆、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光、發展局局長黃偉綸同李家超。

司局長收禮表：

司局長●收禮數目●保留禮物數目●部分較特別嘅禮物

財政司司長陳茂波●154●23●1套書法用具、1支紅酒、1架飛機模型、2幅書法*、1支白酒、1個公事包、1條領呔*、1對鞋套、1支香檳

律政司司長鄭若驊●74●21●1對拖鞋*、1個花籃、1個喇叭、1件披肩、1個吊墜*

政務司司長張建宗●48●0●1套杯墊、1份調研報告、2包糖果

民政事務局局長劉江華●43●0●1盒文具、1套茶具

商務及經濟發展局局長邱騰華●42●5●2支紅酒、1個手袋、1盒朱古力、1個枕頭、1個陶瓷盒、1樽鹽

教育局局長楊潤雄●37●0●1個花瓶、1個紀念公仔

運輸及房屋局局長陳帆●36●0●1幅萬里長城織錦畫、1張東亞銀行100周年八達通卡

勞工及福利局局長羅致光●31●0●1個抱枕、1盒曲奇餅

政制及內地事務局局長聶德權29●10●無

食物及衞生局局長陳肇始●25●0●1個迷你吸塵器、1個手掣燈、1盒拼圖、1個記憶棒、1條圍巾

環境局局長黃錦星●24●0●1把環保間尺、2個環保袋、6支再生原子筆、1個茶壺禮盒、1瓶水種植物

發展局局長黃偉綸●23●0●1張食物優惠券

財經事務及庫務局局長劉怡翔●22●18●1個香包、1枚紀念幣

創新及科技局局長楊偉雄●21●12●1對扣鈕、2個杯墊、2個水晶獎盃*

保安局局長李家超●19●0●1支威士忌、1個模型擺設

公務員事務局局長羅智光●13●3●無

註*代表有保留該份禮物。