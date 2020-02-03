教聯會指鄰近城市疫情需受控　教育局將早1周公布復課

為免武漢肺炎疫情擴散，港府早前宣布學界停課將延至下月2日。香港教育工作者聯會今日(3日)與教育局進行會面，指雙方就學界復課一事取得共識，認同復課的首要條件是香港、深圳及珠海等鄰近城市的疫情受控，校方亦備有足夠消毒液和口罩等防疫物資，屆時教育局將在復課1周前作出公布，待各學校有時間作準備。

該會主席黃錦良表示，武漢肺炎疫情日趨嚴重，惟不少仍保持開放的校舍物資短缺，已向教育局反映事件。黃表示，局方稱會想方法作出支援，惟防疫物品需優先配給予醫護人員，未來將致電各區學校，了解其需要防疫物資的急切性。

有指教育局應取消今屆中學文憑試，教聯會副主席鄧飛表示，文憑試影響近5萬名學生的升學及就業，加上「開埠以來都未試過取消」 ，認為茲事體大，需要慎重考慮。鄧又指，取消文憑試或復課與否將取決於疫情的影響及威脅，建議局方成立包含傳染病專家在內的委員會，制訂客觀、科學的復課或復考標準，局方亦表示會積極考慮。

該會副主席兼司庫王惠成指出，因應停課，有不少幼稚園未能開展遊戲班及興趣班等課外活動，加上租金及薪金壓力，不少均面對一定程度的經營困難，王指已向教育局反映以上情況。