港大疑租鬧市酒店隔離內地生　區議員指做法不智

武漢肺炎個案陸續爆發，香港大學安排由內地回港的非本地生入住酒店隔離，繼位於西環的今旅酒店，香港酒店工會今(3日)在社交平台爆料指，位於牛頭角的如心艾朗酒店亦被港大租用120間房，由昨日(2日)起以一房一人作隔離用途，為期14天。此外，據悉港大亦有租用位於油麻地的逸東酒店，有指將於明(4日)起安排學生入住隔離。

如心艾朗酒店回覆表示，現時有住客曾前往內地而須遵照政府要求自我隔離14天，有關住客並非來自武漢或湖北地區，只會在特定入住樓層的限定範圍內活動，不會使用酒店的公共設施；而酒店採用獨立房間空氣調節，客房的空氣不會互通流動。酒店又指該批住客不會與其他住客同住一層，但酒店無權限制他們離開酒店。

觀塘區議員梁翊婷今於社交平台表示，有如心艾朗酒店住客向她指，被突然「升級」去其他樓層的房間，酒店亦有豎立「HKU」的指示牌，指「登記於3樓」。她指牛頭角人多密集，酒店位處工業區便利位置，附近除了有居民，亦有大量上班族，認為用作隔離內地學生極為不智。她又說，被隔離的內地學生有機會外出接觸到鄰近居民及上班族，增加交叉感染機會。

油麻地的逸東酒店員工亦爆料，指酒店明起會有港大一批曾到過內地的學生入住隔離，暫未知人數。他指同事十分擔心，因不知該批學生會否被強制隔離在房間內，還是可出入自如，而負責房間清潔的同事最感擔憂，亦勢必引起其他住客恐慌。他又指酒店位於熱鬧的彌敦道，人流多，用作隔離明顯不合適。東網向港大及逸東酒店查詢，正等候回覆。

港大上月29日起在西環今旅酒店租用了多個房間，供數百名返港非本地生入住作自我隔離。港大日前表示，要求近期自內地回港的學生返港後自我隔離14日，由於部分學生舍堂未能提供足夠的單人房和獨立浴室洗手間作自我隔離用途，港大安排部分學生暫住酒店，並代為支付宿費。