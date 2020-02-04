探射燈：玻璃廚餘冇回收　廢物源頭分類淪口號

本港工業區回收問題重重，政府於2007年推出「工商業廢物源頭分類計劃」，目標在工商業樓宇內建立及推行合適的廢物回收機制，讓工作場所內參與廢物分類回收變得更容易，更在今年度新增獎勵計劃。

但東網記者分別巡視大埔、將軍澳、元朗3個工業邨，發現回收箱欠奉，大埔大盛街停車場附近慘成垃圾棄置區，大量卡板、紙皮、玻璃、馬桶等建築廢料堆積，又混合食物殘渣。根據資料，政府在大埔、元朗、將軍澳工業邨分別設有11套、1套及4套回收箱，但大部分並非設置在公共範圍。

「好多送貨去嘅工人將啲貨卸落工廠，之後啲雜物會因為工廠唔要，啲工人將好多卡板、塑膠繩、膠袋放喺地下就走。」香港環保廢料再造業總會會長劉耀成直指，元朗工業邨與葵青區垃圾問題尤其嚴重。他指以往廠家會找回收公司上門回收，但現時普遍只放置回收箱，缺乏經濟誘因下，大部分人只會把回收箱當垃圾桶用。他建議政府盡快設立類似廢物生產者負責制度改善現況。

外國早有不少政府牽頭回收再造建築廢料，例如美國、葡萄牙及荷蘭會回收車胎再製橡膠粒，添加在瀝青內鋪設道路，助減低交通噪音；荷蘭亦會回收玻璃樽製成環保磚及建屋。