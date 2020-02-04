探射燈：廢策禍港　垃圾成災　回收不力　遠遜日台

垃圾圍城！東網昨天（2月3日）獨家踢爆廢塑膠洋垃圾有入冇出零監管。然而，香港回收率長年偏低，環保署最新數據顯示，人均垃圾量創10年新高，回收率卻連年下跌。反觀鄰近的日本及台灣，設有完善法規及配套，市民嚴格執行分類回收，多年來回收率均位居世界前列位置。環保界人士促港府參考鄰近地區的成功例子，以垃圾徵費、生產者責任制及增加本地回收出路等方法，推高本地回收率。

東網發現過去１年本港廢塑膠進口及轉口數量存在誤差，自2018年起，廢塑膠進口量比轉口量高出近倍，即幾乎有一半進口本港的廢塑膠消失，恐已送去堆填區。

根據2018年香港固體廢物監察報告顯示，都市固體廢物人均棄置量為每日1.53公斤，較2017年的1.45公斤為高，即使撇除山竹的影響，人均棄置量每日亦達1.5公斤，是自2009年以來的新高。至於都市固體廢物的回收率同樣錄得連續數年的下跌，由2014年的37%，逐步下跌至2018年的30%。

東網記者巡查多區，發現市民回收意識偏低，有可回收的廢物，如膠樽、玻璃樽等，被隨處丟棄路旁，部分更被直接丟進垃圾桶，與食物殘渣等混雜在一起，難以再回收再造。

香港回收成效差強人意，反觀不少鄰近地區就成功得多。其中，台灣於2006年起全面推行垃圾強制分類，規定市民將垃圾分為「資源垃圾」、「廚餘」及「一般垃圾」3類，並分別送至資源回收車、垃圾車加裝之廚餘回收桶以及垃圾車，如發現違反者將處以1,200至6,000元新台幣（約300至1,500港元）之罰款。

相關政策推行後，當地回收率隨即提升，根據台灣行政院環境保護署的資料，2009年台灣的資源回收量較2005年增加逾76%，廚餘回收量更激增逾1.4倍，整體垃圾清運量則減少26%。及至2018年，當地的垃圾回收率已高逾60%，位居世界前列。

日本的回收成效亦相當高，因當地政府對回收有極其嚴格要求。雖然不同地區的垃圾分類會略有不同，惟主要分為可燃垃圾、不可燃垃圾、大型垃圾及可回收物4類，居民須按規定於指定日子，把特定類型的垃圾丟棄到垃圾收集點，而每1類垃圾都有指定的垃圾袋。如市民沒有依規定分類，垃圾將不會被收走，繼續被放置在收集區等待丟棄者重新整理，如果無人認領，環保部門職員更會去調查是由哪一家人所丟棄。

一旦有人違反相關法規，將受到嚴厲懲罰，如在垃圾收集區亂扔垃圾，根據《廢棄物處理法》，違者將被處以5年以下有期徒刑，並罰款最高1,000萬日圓（約71萬港元）；如違反者是企業，罰款額將更高。於日本工作逾2年的港人阿穎坦言，日本的回收政策遠比香港完善，「香港回收真係好隨便，唔怪得長年個回收率都偏低。」

環保團體綠色力量副主席文志森表示，港府推行廢物回收工作至今已20多年，近年回收率一直未有明顯提高，認為已步入「樽頸位」，建議政府參考日本及台灣等例子，透過立法等方法，增加誘因鼓勵市民回收，「垃圾徵費可以令市民有經濟誘因去回收，另外過往有好多回收商將回收物當垃圾丟棄嘅指控，政府都應該重建市民喺呢方面嘅信心，同埋增加本地回收嘅出路，多管齊下先可望推高回收率。」

綠惜地球總幹事劉祉鋒則建議，除用家自付外，政府亦應考慮推行「生產者責任法規」，由生產商負責推動回收工作，「例如飲品嘅膠樽或者玻璃樽咁，可以由商家以按樽等嘅方法，增加回收率。」

議員郭偉強則批評，現時港府在回收工作的配套、宣傳及教育均未完善，建議當局加強社區教育，並建立恒常的回收機制，鼓勵市民加強回收，「例如每個星期某一日就回收膠樽，等市民可以建立回收的習慣。」

環保署回覆指，因近年外圍回收市場持續不景氣，加上周邊地區收緊進口管制政策，影響本港回收量。發言人指，該署一直參考其他地區減廢和回收的經驗和做法，但不同經濟體對都市固體廢物及棄置運作可能存在不同定義，因此不能把香港的統計數字與其他地方作直接比較。