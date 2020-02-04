冬季流感勿掉以輕心　併發心臟病風險激增10倍

冬季流感肆虐，本地流感個案激增，過去3日已有10名成人死於流感，死亡累計個案達82宗。最新醫學研究指出，成年人患流感後首3天，出現心臟病發及中風的危機分別激增近10倍及8倍，但有團體調查發現，逾半高危慢性病患者低估流感併發症的風險，甚至不知流感有機會導致心肌炎、腦炎及死亡。醫生呼籲市民盡早接種疫苗，減低因流感而出現嚴重併發症甚至死亡的風險。

自今年初冬季流感高峰期開始，成人感染嚴重流感個案達150宗，兒童感染嚴重流感個案則增至5宗。至於去年冬季流感季節中，全港共有601名成人因嚴重流感感染在深切治療部留醫，當中356名成人最後死亡。在整體流感數字中，約78%患有慢性病，50歲以上的人士佔86%，反映長期病患及年過50歲的人士患上流感風險不容忽視。

港大醫學院心臟科臨床教授蕭頌華表示，當流感病毒入侵人體，會引起心肌缺血的代謝需求增加，病毒性心肌感染亦導致心肌及慢性心臟衰竭。同時炎症及全身性免疫刺激也會引起動脈血管硬化的斑塊破裂，觸發腦血管中風或心肌梗塞。

「新健社」與「關心您的心」去年10月至上月初，成功以實體問卷及網上問卷調查262名會員，當中70%為中風及心臟病人，餘下30%為家屬或照顧者。結果發現，只有40%受訪者明白流感導致多種嚴重併發症，包括肺炎、支氣管炎、心肌炎等，部分人亦不知流感重症可導致免疫力低人士或長者患上心肌炎或腦炎。

「關心您的心」主席梅卓能表示，由於心臟病人患流感後的健康風險較高，建議政府讓確診心臟病的市民，可免費在公立或私家醫療機構接種流感疫苗。「新健社」主席劉劍雄亦指，期望政府加強針對性教育，讓高危病人以至年輕人明白防控流感的重要性。

另外，瑪嘉烈醫院發言人指，荔景大樓內科及老人科1個病房再有1名72歲男病人確診感染甲型流感病毒，該名男病人正接受進一步觀察及隔離，情況嚴重。該院會繼續加強感染控制措施，密切監察有關病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。