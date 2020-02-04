香港仔街市翻新設計曝光　料明年全面關閉14個月

港府2018年公布預留20億元推行為期十年的「街市現代化計劃」，事隔兩年終於有眉目。啟用近40年的香港仔街市是現代化計劃的首個重點項目。食環署計劃全面翻新攤檔和擴大面積，但出租攤檔由以往319個大幅減少五成至翻新後約160個攤檔。初步估算，有關工程費用將不少於2億元，目標在2021年展開翻新工程，預計需全面關閉街市14個月以進行有關工程。

食環署指公眾街市的定位是市民購買新鮮糧食的主要途徑之一，毋須過分高檔，初步構思會加裝空調系統，重整街市和熟食中心佈局，務求令地方乾淨、光猛、乾爽，整齊有序，通道寬敞。街市主外牆將翻新，亦會增加公共空間和座位。

現時香港仔街市有出租攤檔319個，當中46%、即146個為非食物類乾貨；大部份攤檔平均面積只有約2平方米。食環署計劃重整行業組合，盡量保留食物類攤檔，並調整非食物類乾貨攤檔的數目。初步規劃，翻新後的街市攤檔將減半至約160個，但各攤檔面積會有所增加，如大型攤檔，包括魚、肉、家禽和燒味鹵味攤檔的面積會增加約三成至15平方米，而小型攤檔，如菜、水果、乾貨等攤檔的面積則會增加約兩倍至6.75平方米。

當局計劃在2020-21立法年度向立法會申請撥款，目標在2021年展開翻新工程，早前租戶初步同意全面關閉街市14個月以進行有關工程。施工前將發信予香港仔街市附近的超級市場及新鮮糧食店的持牌人，將增加貨品供應，配合居民需要；以及與運輸署聯絡探討加強區內部份公共交通營辦商往來區內街市的交通服務，如田灣街市、鴨脷洲街市及漁光街市，方便區內居民購買日常所需。