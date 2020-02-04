圓洲角普通科門診　病人呻取藥要等逾句鐘

醫管局員工陣線昨發起針對非緊急服務的首階段罷工，記者到威爾斯親王醫院了解，急症病人數目明顯較以往疏落，醫院服務、藥房及專科門診大致沒受罷工影響，有病人更稱等待時間比平常快。不過，圓洲角診所普通科門診則有病人埋怨，等候取藥逾一小時，與平日相差甚遠，未知是否與醫護罷工有關。

首階段罷工參與職系包括門診部醫護、部分專職醫療人員、支援職系員工、文員、總部職員等非緊急服務人員。在威院藥房及李嘉誠專科診所視察，病人數量明顯減少。到專科門診覆診的呂先生表示，診所病人比平時少，輪候診症時間比平日快了很多，「自己等待不足半小時已可應診，平時要等成兩、三個鐘！」他不支持醫護罷工怕影響病人求診，說封關是另一回事，罷工無助迫使政府封關，「同政府冇得鬥，點罷工都冇用。」病人蘇先生說專科門診較往日少人，他支持醫護罷工，因封關能堵截病毒源頭，有助減少本地傳播。

在圓洲角診所普通科門診診所，有不少病人坐在診所外，有病人說求診人數與平日相若，看診時間亦與平時無大分別，說部分病人坐出診所外，是擔心診所內空氣渾濁，故出來「抖氣」。

病人曾女士指，看診時間很快，醫生及護士人手亦沒有顯著減少，但說等候取藥時間較長，平時取藥只需約十五分鐘，惟昨日逾句鐘才完成，未知是否與罷工有關。