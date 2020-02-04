東方日報A1：政府知衰多封四口岸　保留大橋深圳灣機場

武漢肺炎疫情持續，確診個案增至十六宗，面對醫護大罷工，港府只增加封閉口岸數目，發動罷工的工會昨晚與醫管局談判破裂，宣布罷工升級。港府昨日宣布，今日凌晨起，進一步限制口岸人流，所有陸路及海路跨境人流只集中在深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸進出，四個口岸包括羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗和港澳客輪碼頭均暫停運作，而來往內地的航班亦將進一步縮減，惟港府未能估計減少人流的成效。有學者批評特首林鄭月娥做事拖拖拉拉，「封啲唔封啲」，至今才進一步封關，做事不夠果斷，對港人生死視若無睹。

林鄭昨午聯同多名官員舉行記者會，公布進一步防控措施。她指，政府早前公布暫停高鐵西九站、沙頭角、文錦渡等六個口岸運作，效果顯著，但仍有約七萬人次入境及三萬人次出境香港，考慮到仍然會帶來傳播病毒的風險，故決定進一步「封關」，只開放深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，今日零時零分起停止四個陸路及海路口岸運作，即羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗及港澳客輪碼頭。而十個口岸整合後，來往香港與內地的航班將進一步減少，預料人流會持續下降，港府會繼續密切監察情況。

她又指，有需要時會毫不猶豫採取進一步防疫措施，包括要求所有入境人士均須接受檢疫。她又提及在今次防疫工作中，有足夠檢疫中心設施是必要條件，政府仍正努力尋找檢疫中心的選址，但未正式公布詳情前，已遭強烈反對及惡意破壞，故呼籲區議員及市民不要再反對，否則會影響政府的防疫工作。

至於再次宣布關閉多個關口是否與罷工有關，她強調與部分醫管局員工罷工並無關係，任何人如認為用極端手段可威逼政府或醫管局，而且做對公眾利益有害無益的事，不會得逞。她解釋不全面封關，是由於內地及香港來往密切，包括有在深圳居住的港人在香港工作，或有港人居港但在深圳工作；亦有母親未有居港資格，但要經常來往香港照顧港人子女，而把人流集中在兩個口岸可減少過關人流，同時令醫療監測和健康申報做得更好。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，林鄭做事拖拖拉拉，拖至現在才肯進一步封關，而且「封啲唔封啲」，又指若早些封關，相信可大大減少社區爆發的機率，直斥林鄭做事不夠果斷，對港人生死完全視若無睹。加上未來兩星期廣東省復工後，或有不少外省人返回深圳開工，若深圳發生社區爆發疫情，經深圳灣及港珠澳大橋傳播病毒的機會極大，香港可以話「首當其衝」，到時候香港將會處於水深火熱之中。

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