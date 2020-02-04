Dr.東：單身人士節日易抑鬱　醫生建議日間多曬太陽

灰濛濛的冬季、天陰陰的下雨天，常令人感到心情鬱悶，但原來抑鬱症的確與季節有關！有精神科醫生表示，在北歐地方有不少人於冬天患上「季節性抑鬱症」；但本港即使在冬天，日照時間不短，反而因較多人在春天患抑鬱症，他解釋因「大時大節」主要集中於12月至2月，「孤家寡人」易生悲傷情緒，加上新年多人轉換工作、天氣潮濕等因素影響，令港人較常於春天患季節性抑鬱，建議市民多外出曬太陽，減少身體分泌的褪黑激素，對保持樂觀情緒有正面影響。

「天陰陰、雨濛濛」總令人心情低落，精神科醫生陳仲謀解釋，北歐地方因秋天及冬天日照時間短，令腦部大量分泌褪黑激素，使人感到睏倦、心情不佳，易患抑鬱。而香港的情況則有所不同，因12月開始痛聖誕節、新年、農曆新年、情人節等一連串的節日，喜慶氣氛與單身人士產生強烈反差，令不少人自覺淒涼，而且春天天氣往往較潮濕不適，因而易感抑鬱。

陳續稱，患者會有功能上失調的情況，即因受心情影響，「做唔到平時應該做到嘅嘢」，包括上學及上班等。季節性抑鬱症患者與普通抑鬱症患者症狀相若，通常會感到疲勞、胃口不佳，但有約15%人會暴食、失眠、女性經期混亂，心理上認為自己是負累，嚴重甚至有自殺傾向。

陳舉例稱，他曾治療一名女病人，該名女子於與男友相識一周年的情人節，跟其男友度過一個愉快的約會後，決定將自己的兒時照片送贈予其男友，以表示自己已認定他作為對象，惟男方可能因心意未決，向女方輕佻道：「你咁樣係咪想嫁畀我？」令女方大受打擊，與男方分手，從此對情人節感不安，並須進行1年多的心理及藥物治療。

抑鬱症是都市人的隱形殺手，陳提醒，如發現家人或朋友突然變得沉默寡言、經常哭泣、不願吃東西等，便應留意他是否已患上抑鬱症，及早尋求醫生協助，專科醫生通常會了解患者的抑鬱症成因，並處方血清素、腎上腺素等抗抑鬱藥。他又建議，市民可多外出曬太陽，減少身體分泌的褪黑激素，對保持樂觀情緒有正面影響。

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