梁卓偉倡立法阻漏報疫情　公共衞生政策應一氣過

梁卓偉指若不可將入境人次減至零，應實施法例阻止不誠實或漏報情況出現。

武漢肺炎疫情持續，港府封閉多4個口岸，進一步限制人流。香港大學醫學院院長梁卓偉今早(4日)出席電台節目時表示，香港有個案不排除是本地傳染，推算相關感染個案源頭在上月9日至10日輸入，要之前封關才最有效。

他坦言如果不可將入境人次減至零，應該要實施法例阻止不誠實或漏報情況出現，並善用科技應對疫情。他指，目前香港防疫處於圍堵至緩衝的臨界點，圍堵措施的效果視乎是否果斷，最好的公共衞生政策是「一氣過」推出，而不是階段性，特別是兩階段措施只是相隔數日，如果進一步封關的措施幾日前實施會更好。

不過他又稱，早期沒有地方可想像到疫情這麽大，而且初期確診過程複雜，不是每個病人都能確診，所以對武漢或全世界都需要公道。

另外，梁稱用電子手環進行家居隔離是正面的一步，但不應該只要求湖北來港的人士戴上，任何來自有本地大型爆發地方的旅客，甚至考慮是否所有從內地入境的港人，都應該戴上。