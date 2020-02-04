林鄭補鑊增系統防瞞報　醫護可查病人離港紀錄

行政長官林鄭月娥今(4日)在行政會議前表示，昨日(3日)醫護罷工行動影響病人服務，個別醫院的新生嬰兒深切治療部、心胸外科及隔離病房等人手影響較嚴重，部分醫院的癌症治療、通波仔及放射服務受到不同程度影響，令人擔心，新生嬰兒深切治療服務受影響令人痛心，期望醫護人員緊守崗位。

她稱明白有懷疑或確診個案患者可能向醫護人員隱瞞旅遊史，醫管局本周設立電子系統，讓醫護人員盡快了解病人過去有否離港紀錄。又指不關閉接壤深圳疫情最嚴重的南山區深圳灣口岸，因其餘羅湖及落馬洲口岸有火車直達，方便度高或會吸引旅客到港，否認將政治凌駕公眾健康。

林鄭今早沒有戴口罩，她解釋全球防疫物資緊缺，港府在內地及全球採購口罩不太成功，故港府壓縮戴口罩安排，政府內部已發指引除醫護及安老人員外，其他官員如非患病、擔任前線服務或去人多密集地方都不準戴口罩：「(官員)戴咗都要佢除返」，目的是將口罩集中讓醫護人員使用。

另外，工黨在行會舉行前到特首辦請願，要求香港全面封關，及收回指摘醫護人員罷工為激進手段的言論。他們高舉「禁止陸客入境」等標語，主席郭永健憂更多旅客擠到深圳灣口岸進出香港，危害市民和關口職員健康。