元朗往來深圳灣口岸巴士人流減　乘客批封關倉卒

香港武漢肺炎疫情嚴重，港府進一步封閉4個口岸。東網記者今早(4日)於往來深圳灣口岸及港鐵元朗站的B2路線巴士總站查看，發現人流未見大增，只有不足10人候車。駕駛B2路線4年多的巴士司機魏先生透露，該路線以往在農曆新年前「架架爆滿」，惟近期疫情肆虐，較少人往返內地。他又指，清潔工人會於總站加強清潔，消毒乘客經常接觸的座位及扶手等，自己不太擔心染病。至於封關，魏就指「有急事咁點算呢」，認為只要在關口做好防疫措施便足夠。

乘搭B2巴士到深圳的港人王先生指出，往常於落馬洲口岸過關，較深圳灣口岸過關約快15分鐘。他批評港府推行封關措施過於急躁，「下午公布消息，夜晚就封關」，認為港府應作出預告，好讓市民提早安排行程。

手提嬰兒尿片候車的港人林先生表示，9個月大的孩子與岳母居於深圳，因擔心孩子的奶粉不足，約每一兩星期回內地一次。他指部分武漢肺炎患者沒有病徵，加上傳播力強，認為全面封關才能完全截斷傳播鏈，惟自己需定期買奶粉予子女，對封關與否感到矛盾。

遷至深圳一個多月的港人胡先生指出，因工作關係，自己差不多每日都往來香港及深圳，平日會於落馬洲口岸過關。他批評封關措施影響到港人的進出自由，指港人並非病毒源頭，自己亦小心防疫，認為港府應只拒絕內地人到港。