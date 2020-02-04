醫護界第二日罷工　瑪麗威院等急症室人流大減

醫護界不滿港府拒絕全面封關，其中一個工會「醫管局員工陣線」繼昨日(3日)發動首階段罷工後，今日(4日)再將行動升級，預計有9000名醫護參與。東網記者今早到屬於新界東聯網的威爾斯親王醫院視察，未見如昨日有工會人員在大樓外設街站，急症室內只有不足10名市民等候求診，專科診所的等候情況亦如常，未見有輪候人潮。

有到威院照超聲波的老先生指，今日輪候了約1小時，認為與以往輪候時間差不多。他表示醫護畢業時應該要宣讀誓言，包括緊守崗位及對病人有愛心，故認為醫護應用其他方法表達訴求，以免影響醫院服務，亦可能會令市民對醫護有仇視情緒。另一名吳先生陪同母親到威院抽血，吳認為醫護罷工期望達到政府全面封關，屬「兩邊都有難處」，但認同「醫者父母心」，相信醫護人員其實不想罷工，無奈政府不配合封關。

今早到瑪麗醫院的急症室人流亦較以往大減，只有數名病人候診。病人黃先生指，昨入院進行非緊急手術，自己服務未受影響，但支持醫護罷工，「寧願自己唔做手術住，辛苦多陣囉！」他明白醫護站在前線，非幕後高層能夠體會。他又指政府防疫工作「唔得」，更指屋企剩下幾個口罩，根本唔夠用。他觀察到今日護士人手明顯較昨日緊張，感受到護士有壓力。

有不願透名的骨科醫護人員指，今日骨科只有少數護士罷工，影響輕微。現時未能得知醫院有否足夠防疫裝備，但如要取得N95防護度較高的口罩則需註明用途，才能獲得。他支持醫護罷工，認為只想堵截源頭。另他稱目前醫護人數仍勉強應付到手術，質疑醫管局取消大量手術有令公眾恐慌之嫌，他又透露不少醫護收到主管的訊息，試圖以道德及良心論呼籲同工不要罷工。

第二階段罷工涉及醫院的非緊急及緊急醫療服務，工會又號召參與罷工的會員，中午2時至6時到各聯網龍頭醫院附近街站簽到。